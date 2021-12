Ferentino, cameriere senza “Green Pass”: multata la titolare di un bar

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, nel corso di servizi volti a garantire il rispetto della normativa anti covid-19, hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un bar sito in quel centro, che tenuta a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte sul “Green Pass”, impiegava in qualità di cameriere un soggetto non in possesso di certificazione verde.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati