Ferentino, bufera in maggioranza: “Gli accordi erano altri”, Galassi rompe il silenzio

La revoca dell’assessore Piera Dominici continua a far discutere e apre una nuova fase di tensione politica all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Piergianni Fiorletta. A scuotere il quadro amministrativo è l’intervento del consigliere comunale Ugo Galassi, che contesta apertamente la decisione del primo cittadino e non esclude nuovi scenari politici nei prossimi mesi.

Al posto dell’assessore uscente è entrata in Giunta Michela Guida, alla quale sono state assegnate le deleghe all’Istruzione e alle Politiche educative. Una scelta che, tuttavia, non sembra aver placato le polemiche. Galassi e la stessa Dominici hanno infatti preso le distanze dalla decisione del sindaco attraverso una dura presa di posizione pubblica.

Secondo il consigliere comunale, la revoca non risponderebbe a una necessità politica della lista “Insieme Fiorletta Sindaco”, ma rappresenterebbe invece una scelta finalizzata a soddisfare equilibri differenti rispetto a quelli concordati all’inizio del mandato. Da qui la frase destinata a far discutere: “Gli accordi erano improntati a una logica ben diversa”.

Galassi ha inoltre annunciato la convocazione di una riunione con il proprio gruppo per valutare il da farsi, lasciando intendere che non sia esclusa la nascita di una nuova coalizione o di un nuovo percorso politico. Parole che alimentano le indiscrezioni su possibili riposizionamenti all’interno del Consiglio comunale.

La vicenda rischia ora di trasformarsi in un vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Se finora il caso Dominici era apparso come un episodio circoscritto, le dichiarazioni di Galassi mostrano una frattura più profonda, legata agli equilibri costruiti all’avvio dell’esperienza amministrativa.

Con l’opposizione pronta a osservare gli sviluppi e una parte della maggioranza che chiede chiarezza, a Ferentino si apre una fase politica delicata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il confronto rientrerà nei ranghi o se la città assisterà a nuove scosse nel quadro amministrativo.