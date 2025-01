FERENTINO, BOCCIATA ANCHE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TESTAMENTO AULO QUINTILIO

Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Si chiude l’anno 2024 con l’ennesima bocciatura. Anche sulle opportunità del Giubileo siamo rimasti agli annunci mentre le altre città già si sono organizzate”

“Lo avevano annunciato in pompa magna, sbandierato all’ultimo consiglio comunale dando per cosa fatta il finanziamento del restauro del testamento di Aulo Quintilio ed invece proprio alla vigilia delle festività natalizie arriva l’ennesima bocciatura da parte della Regione Lazio per il nostro Comune, il cui progetto ottiene un punteggio in graduatoria ben al di sotto della soglia minima di ammissione”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: “In questi giorni mentre altre città della nostra provincia festeggiano la fine dell’anno portando a casa risorse importanti, Ferentino resta a mani vuote rimediando l’ennesima figuraccia anche al cospetto dei piccoli centri che invece sono riusciti in poche settimane a centrare anche più domande di finanziamento”.

“A questo punto – spiegano ancora i consiglieri di minoranza – c’è davvero da preoccuparsi se in due anni di amministrazione Fiorletta il nostro Comune non riesce ad aggiudicarsi un bando. Questa amministrazione extralarge, di cui il sindaco ne va fiero, sta dimostrando tutti i suoi limiti sia in termini di progettualità che di capacità politica. Lo stiamo dicendo da tempo che questa maggioranza pensa di poter governare una città come la nostra solo mettendo le mani nelle tasche dei cittadini”.

“Un’ultima considerazione – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – abbiamo assistito a continue esternazioni da parte di Fiorletta e della sua maggioranza sulle opportunità del Giubileo e sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale. Mentre le altre città del territorio, pensiamo ad Anagni che è entrata nel circuito dell’Opera Romana Pellegrinaggi con tutte le ricadute che ne deriveranno in termini di flussi turistici e anche molti piccoli centri, dimostrano vivacità e idee, noi siamo rimasti agli annunci. Un’ennesima occasione persa”.

COMUNICATO STAMPA