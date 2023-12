Ferentino – Bilancio, la minoranza presenta una serie di emendamenti per annullare gli aumenti stabiliti dalla Giunta Fiorletta

Mensa scolastica e trasporto, occupazione suolo pubblico e parcheggio uscita autostrada: le decisioni dell’esecutivo contestate. Musa, Magliocchetti, Lanzi e Pompeo: “Stanno facendo regredire il tessuto economico e sociale della città”

I quattro consiglieri di minoranza del Comune di Ferentino, Alfonso Musa, Fabio Magliocchetti, Giancarlo Lanzi e Antonio Pompeo, hanno presentato una serie di emendamenti al bilancio approvato dalla giunta Fiorletta per cercare di evidenziare le criticità che emergono dal documento contabile, in particolare la raffica di aumenti che andranno a pesare sulle tasche dei cittadini e, di conseguenza, per chiederne l’annullamento.

“Dal bilancio che è stato approvato dalla giunta – spiegano Musa, Magliocchetti, Lanzi e Pompeo – oltre a non emergere nessuna prospettiva di sviluppo per la città, purtroppo si manifesta la volontà di aumentare la tassazione a danno dei cittadini”.

“Fiorletta e la sua giunta, non tenendo assolutamente conto del periodo di crisi economica che stiamo affrontando e che segue quello della pandemia, hanno aumentato le tariffe per la mensa e per il trasporto scolastico andando così a penalizzare soprattutto le fasce più deboli che dal nuovo anno vedranno pesare sui propri bilanci familiari questa scellerata decisione dell’amministrazione comunale. Anche per il commercio della nostra città nessuna attenzione da parte dell’attuale amministrazione, la quale, oltre a non prevedere iniziative e forme di incentivazioni per il settore, riportano a pieno regime l’applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per gli operatori mercatali e per bar, pizzerie e attività che all’aumento del costo delle materie prime e del costo energetico dovranno aggiungere questa ulteriore e gravosa tassazione comunale. Queste decisioni, unite alla totale indifferenza da parte degli amministratori, stanno oltretutto portando alla totale desertificazione del nostro centro storico, abbandonato e privo di ogni forma di decoro”.

“Anche il parcheggio all’uscita dell’autostrada, sempre gratuito, progettato e realizzato quale area di interscambio e per mettere fine all’annoso fenomeno della sosta “selvaggia” nell’area adiacente il casello autostradale, che creava una situazione di pericolo, adesso sarà a pagamento, dimenticando forse gli amministratori cittadini, che tale infrastruttura viene utilizzata da tanti lavoratori della nostra città, e non, per lo più operai”.

“Nel prossimo consiglio comunale sosterremo con determinazione i nostri emendamenti cercando di far capire all’attuale maggioranza che non è il momento di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, proponendo azioni a favore di quest’ultimi e del commercio con soluzioni sostenibili per il bilancio comunale. Siamo comunque davvero dispiaciuti di quello che sta avvenendo negli ultimi mesi nella nostra città dove ormai un sentimento di sconforto e rassegnazione sta prendendo il sopravvento a quell’entusiasmo che negli ultimi anni aveva contagiato la nostra bella comunità”.

COMUNICATO STAMPA