Ferentino, Berretta: “Farmacie comunali. Fine di una storia triste”

Maurizio Berretta Capogruppo in Consiglio comunale: “ Farmacie, dal 23 Aprile 2021, non piu’ comunali, fine di una storia triste, di mal gestione, mal politica, dove i Cittadini si vedono “scippati” definitivamente di 2 farmacie comunali. In data odierna, assegnate in aggiudicazione diretta, al socio privato, senza espletare un secondo avviso d’asta, il comune cede definitivamente le attivita’ di Loc. Sant’Agata e Via Casilina, comprese di immobili, stigliature, magazzino, valore d’impresa e concessioni farmaceutiche. Un’iter cominciato dall’ex Sindaco Piergianni Fiorletta, che ha voluto fortemente questa privatizzazione, l’ha sostenuta con buona parte della maggioranza, portata avanti nell’attuale, dove, tra consiglieri consenzienti ed ignavi, sono riusciti a completare l’opera di cessione a privato, un’operazione costata, oltre alla perdita definitiva delle due attivita’ farmaceutiche, decine e decine di mila euro negli anni, tra consulenze legali ed economiche.

Sara’ per loro il giorno dei festeggiamenti “politici”, un risultato ottenuto dopo aver difeso, loro, Consiglio dopo Consiglio, mozione dopo mozione, interrogazione dopo interrogazione ed indagini della Magistratura (poi archiviate per onor di cronaca) una scelta “scellerata” per la Citta’ sotto ogni punto di vista.

L’amministratore, politico di turno, dovrebbe anteporre l’interesse pubblico a qualsivoglia scelta.

Oggi l’opposizione ne esce sconfitta, Maurizio Berretta ne esce sconfitto, tanti colleghi ne escono sconfitti, la Citta’ di Ferentino ne esce sconfitta, nella serenita’ pero’ di aver tentato in ogni modo che cio’ non accadesse.

L’obiettivo di questi “signori” e’ quello di ricrearsi una verginita’ politica, attraverso le azioni dell’attuale “ignava” maggioranza , ne sono la prova il fallimento milionario della societa’ pubblica Stu “scuola ex Paolini” che sara’ acclarato a giorni e la perdita definitiva delle 2 farmacie comunali.

Fine di una triste storia”

COMUNICATO STAMPA

