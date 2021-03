Ferentino, Berretta e Coppotelli incontrano il Direttore Generale della Asl di Frosinone

“Ieri 25 marzo, abbiamo incontrato la Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro Direttore generale della Asl Frosinone.

Un incontro sereno e proficuo dove chiaramente si e’ affrontato il tema predominante della vaccinazioni attuali e future.

Abbiamo riscontrato l’enorme sforzo messo in atto con tutte le contromisure che la Asl sta attuando, il Dg ci ha rassicurato che l’Azienda e’ pronta ad attuare un piano strategico per le cosidette vaccinazioni di massa, in stretta sintonia con la Prefettura di Frosinone, si e’ solo in attesa di conoscere i protocolli nazionali del caso, cosi’ da attuarli in modo tempestivo ed efficace.

Chiaramente abbiamo posto al centro del confronto la situazione sanitaria di Ferentino, le criticita’ della Casa della Salute e soprattutto la centralita’ geografica che la nostra Citta’ puo’ assumere, quasi un baricentro viario per il centro nord, cosi da poter evitare pellegrinaggi, per l’ampia utenza anche extracittadina, verso altri centri piu’ distanti.

Durante il confronto, non solo vaccini e covid, ma anche attenzione alle persone piu’ fragili, quali ad esempio servizi di assistenza domiciliare, nei casi il Cad, e attenzione particolare alla disabilita’ ed a progetti connessi.

Un primo incontro costruttivo, non fine a se stesso, la Dott.ssa D’Alessandro, si e’ resa disponibile a replicarlo nel tempo.

Abbiamo invitato la Dg in Citta’, al di fuori dei classici impegni prettamente lavorativi, per visitare Villa Gasbarra, un esempio di collaborazione Asl/Comune, una struttura che ad oggi ancora non esprime il massimo potenziale, una proprieta’ della Asl concessa in comodato ultradecennale al Comune di Ferentino”.

Maurizio Berretta – Capogruppo consiliare Lega Ferentino, Avv. Patrizio Coppotelli – Coordinatore comunale Lega Ferentino.

