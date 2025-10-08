Ferentino, Berretta: “3° anno del progetto sociale d’inserimento nel mondo del lavoro”

3 ° ANNUALITA’ DEL PROGETTO SOCIALE D’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, ATTRAVERSO STAGE FORMATIVI GRATUITI, DI RAGAZZI CON BISOGNI SPECIALI

“Partiti. Per il 3° anno consecutivo, per 5 mesi, si terranno gli stage lavorativi presso aziende ed enti del territorio di Ferentino, rivolto a diversi ragazzi con disabilita’ intellettiva o con bisogni speciali.

Un’iniziativa sostenuta dal Comune di Ferentino, attuata da Idee dal Futuro ente di terzo settore, con la collaborazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali, volta a dare una concreta possibilita’ di socializzazione a tanti ragazzi che dopo la fine della scuola rimangono nel loro isolamento domestico.

Una sperimentazione, fortemente voluta, in primis dai genitori di ragazzi con disabilita’, proposta dal sottoscritto, intenta a dimostrare che ogni persona ha diritto ad un proprio spazio all’interno della comunita’, e con anche l’obiettivo, in ognuno di loro, di estrapolare il proprio valore aggiunto.

In questi giorni hanno iniziato quest’esperienza gia’ 10 ragazzi, e nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori inserimenti, ogni ragazzo e’ seguito sul posto di lavoro da un tutor dell’associazione; hanno aderito come sedi ospitanti le seguenti attivita’ commerciali, i 3 Supermercati Conad di Via Bartoli, zona Sant’Agata e Via Casilina Sud, i Bar Particceria Juntos e Gargani, l’azienda di trasporti Spedifast-Pallex, il Vivaio Liliana Bassani, la Parruccheria Naturalmente di Sabrina e Debora, le segreteria scolastiche del Filetico e dell’Itis Morosini ed il Comune di Ferentino.

In queste aziende, tra uffici e reparti, sono pronti ad accoglierVi, i ns. “lavoratori, che sono certo sapranno far trasparire la loro voglia di rendersi utili e dispensare “un sorriso”.

Vogliamo dimostrare sul campo, che con una rivisitazione delle norme che regolano le cosidette “categorie protette” ed all’istituzione della figura del “tutor aziendale”, e’ possibile coinvolgere in ambito lavorativo anche persone con disabilita’ intellettiva, oggi per la stragrande maggioranza ancora off-limits.

Un ringraziamento particolare dal sottoscritto, oltre che a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, a tutta l’amministrazione comunale, Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e opposizione, che hanno sempre creduto fortemente nelle politiche d’inclusione, e che finalmente la particolarita’ dello stesso sta destando curiosita’ ed attenzione anche dagli enti superiori e realta’ extra comunali.

Due anni e mezzo di intense attivita’ e progettualita’ in ambito sociale, che per noi non sono un punto d’arrivo, ma un percorso di maturita’ sociale.

Ora gambe in spalla e testa ai prossimi obiettivi, in agenda per la Citta’ di Ferentino, un progetto di “Vita indipendente” ed un “Patto Territoriale sul Sociale” con tutti gli attori locali”

Maurizio Berretta Consigliere comunale Ferentino