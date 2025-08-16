Ferentino – Auto esce fuori strada sulla SP23, ferita una donna

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 21:03 per un incidente stradale sulla SP23 nel comune di Ferentino che ha coinvolto una autovettura che è uscita fuori della carreggiata.

La conducente dell’ autovettura è stato soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada e AG1 (AutoGrù )

I vigili del fuoco di Frosinone hanno recuperato e messo in sicurezza il mezzo.

Sul posto anche Carabinieri di Ferentino e il 118.