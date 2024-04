Ferentino – Associazione Susan G.Komen Italia,successo per la “carovana della prevenzione” gratuita

L’associazione Susan G.Komen Italia” da oltre 20 anni promuove la tutela della salute femminile operando con campagne di prevenzione, sensibilizzazione ed empowerment delle donne, in modo particolare ponendo l’attenzione su quelle fasce più deboli provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

Con il progetto “carovana della prevenzione”, ideato dalla Susan G. Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, per offrire gratuitamente prestazioni cliniche diagnostiche di prevenzione alle donne che per età o per altri motivi non sono incluse nei programmi di screening offerti dalle Regioni, l’Associazione raggiunge diversi luoghi in Italia tra cui anche Ferentino.

Il progetto è stato promosso dall’On.Maria Veronica Rossi e dalla giovane Claudia Angelisanti, ha visto il patrocinio del Comune di Ferentino.

La giornata di prevenzione si è svolta il 4 Aprile 2024 dalle ore 10 alle ore 16, nella centralissima Piazza Matteotti a Ferentino, sono state effettuate mammografie, ecografie mammarie e visite ginecologiche.

Le organizzatrici si dicono soddisfatte del risultato raggiunto e della soddisfacente risposta riscontrata nelle concittadine coinvolte nella giornata. Si ringrazia l’associazione Susan G.Komen per la disponibilità, cordialità dimostrata in particolar modo dallo staff presente nella giornatadi ieri.

COMUNICATO STAMPA