Ferentino, arresto in esecuzione di provvedimento

Nella tarda serata del 12 u.s., i Carabinieri della Stazione di Ferentino traevano in arresto un 39enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un provvedimento di dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pordenone, dovendo espiare la pena di anni 2, mesi 7 e giorni 9 di reclusione, per i reati di truffa aggravata commessi in alcune città del nord Italia tra gli anni 2011 e 2018. Al termine delle formalità di rito i militari hanno informato l’Autorità Giudiziaria mandante e l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

Correlati