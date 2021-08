Ferentino, arrestato 48enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di cocaina

Nel pomeriggio di ieri, in Ferentino, i militari del NORM della Compagnia di Anagni, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio tesi anche al contrasto di reati in materia di consumo e spaccio di stupefacenti, traevano in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di cocaina un 48enne del luogo, già censito per reati contro la persona. Il prevenuto nel corso di un normale controllo, assumeva un atteggiamento esagitato ed opponeva resistenza durante le operazioni di identificazione, strattonando e spintonando i militari operanti costretti a bloccarlo, con l’ausilio di altri militari nel frattempo sopraggiunti. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire grammi 1,5 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro. Espletate le formalità di rito l’arrestato veniva ristretto presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissimo.

comunicato stampa – foto archivio