Ferentino – Arrestato 48enne, dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Ferentino FR) hanno arrestato un 48enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di una ordinanza di ripristino della detenzione in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma.I militari della Stazione di Ferentino, rintracciato l’uomo che si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione dovendo scontare una condanna per reati contro il patrimonio (furto e danneggiamento), hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la sostituzione della misura in atto con quella della detenzione in carcere. Il provvedimento è scaturito dalle violazioni commesse dal predetto che durante la detenzione domiciliare avrebbe commesso altri reati per i quali è stato oggetto di querela da parte delle vittime.L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Correlati