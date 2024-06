Ferentino – Arrestato 36enne: deve scontare 3 anni di carcere per furto

I Carabinieri della Stazione di Ferentino (FR) hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di 36enne, originario del Marocco, già noto alle cronache giudiziarie. L’uomo dopo accurate ricerche da parte dei Militari è stato rintracciato in Via Casilina del Comune di Ferentino presso il suo domicilio ed arrestato in ottemperanza all’ordinanza emessa in data 10.06.2024 dall’ Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, dovendo espiare la pena detentiva di anni 3 mesi 1 giorni 25 di reclusione per reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento aggravato, commessi in Jesi (An) e Frosinone (Fr) nel 2019. L’uomo inoltre è stato condananto a pargare una multa di € 800,00. L’arrestato condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Frosinone per scontare la pena comminata dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO