Ferentino, arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina

Nella tarda serata di ieri, 14 aprile 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno tratto in arresto una donna di 35 anni, residente in città e già nota alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga. I militari dell’Arma hanno fermato la donna mentre transitava alla guida della propria autovettura, lungo la Via Casilina, nel comune di Ferentino. Nel corso delle verifiche, la 35enne è stata trovata in possesso di cinque involucri in cellophane, accuratamente termosaldati, contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. La droga, per un peso complessivo di circa 51,33 grammi, destinata ad essere immessa sul mercato locale, è stata immediatamente posta sotto sequestro. I Carabinieri hanno successivamente esteso i controlli effettuando perquisizioni personali, veicolari e presso il domicilio della donna, le quali hanno però dato esito negativo, non portando al rinvenimento di ulteriore materiale illecito.

Al termine delle formalità di rito, la 35enne è stata dichiarata in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, tempestivamente informata dai militari operanti, è stata tradotta presso la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia.

foto archivio