Ferentino, Angelisanti (GN):”l’amministrazione comunale perde la possibilità di migliorare la questione ambiente”

Gioventù Nazionale Ferentino scende di nuovo in campo e pone all’attenzione dei cittadini una grave mancanza dell’amministrazione comunale che ha perso l’opportunità di ottenere dei fondi regionali per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata e in particolare alla tariffazione puntale , tali fondi non sono stati concessi al comune di Ferentino per mancanza di documentazione integrativa richiesta dalla Regione Lazio promotrice di tale bando.”Ancora una volta il Comune di Ferentino perde la possibilità di migliorare sulla questione ambiente -spiega Angelisanti-bene le giornate ecologiche e le momentanee agevolazioni Tari nei riguardi dei cittadini, tutto questo però risulta insufficiente per un comune in crescente sviluppo e con ingenti problematiche ambientali che da anni sono protagonisti di spiacevoli epidodi. Fa specie pensare che si è preferito investire talune somme per sponsorizzazione sagre di paese piuttosto che per salvaguardare i nostri territori. Del resto conosciamo bene l’operato del Pd, presso la Regione Lazio in rappresentanza di Fdi continueremo a contestare tali ingiustizie, la salute dei cittadini deve essere prioritaria e non anteposta a disonesti interessi.”

comunicato stampa – foto archivio