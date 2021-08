Ferentino, Angelisanti (GN):”gestione disastrosa dei rifiuti”

Oltre all’abbandono selvaggio dei rifiuti nelle zone periferiche adesso anche il centro cittadino palesa le sue pessime condizioni.La grave mancanza non è sfuggia alla giovane attivista di Gioventù Nazionale Ferentino, Claudia Angelisanti, la quale esprime tutta la sua indignazione nei confronti degli incivili o villani che siano, facendo un’appunto al primo cittadino.«Dopo avere constatato più volte il terribile stato in cui versano le periferie del nostro territorio – spiega Claudia Angelisanti – mi risulta incredibile dover applicare tali criteri di sdegno anche per il centro cittadino, testimone da diverse settimane di numerosi ed eterogenei atti vandalici che non si limitano di certo a delle “ragazzate” bensì stanno creando ingenti danni a spazi comuni, a ciò si aggiunge la disasastrosa questione rifiuti che sta creando non pochi problemi ai residenti del centro storico.i quali vedono aprendo le finestre delle proprie abitazioni secchi stracolimi di ogni genere di rifiuto, compresi talvolta anche rufiuti speciali, che prontamente vengono rimossi nella maggior parte dei casi, ma il problema sta proprio lì il messaggio che passa alla comunità è errato poiché alimenta tale fenomeno anziché placarlo. La soluzione per questi fenomeni è e rimarrà la stessa che siamo stanchi di riproporre ogni volta, ovvero maggiori controlli da parte delle autorità e l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza.

comunicato stampa