Ferentino, Angelisanti (GN) :” Iniziativa “Zaino Solidale”raccolta di materiale scolastico e di cancelleria”

Gioventù Nazionale Ferentino, lancia per il terzo anno consecutivo a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico l’iniziativa Zaino Solidale ovvero la raccolta di materiale scolastico e di cancelleria che si svolgerà nelle cartolibrerie aderenti al progetto, da destinare alle famiglie più indigenti.

Il commento:

“Tra meno di un mese si aprirà un nuovo anno scolastico segnato purtroppo da tante incertezze e ben poche certezze sia per gli alunni che per tutto il personale scolastico, il Covid-19 continua a scandire i nostri giorni ed influenzare la vita sociale, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione in corso troppi sono ancora i punti e le decisioni da prendere per garantire un sicuro e duraturo rientro presso i vari istituti risulta al momento un utopia. E’ proprio in questo clima di costante incertezza che GN ha deciso di continuare a dare aiuto costante alla comunità proponendo nuovamente sul territorio ferentinate l’iniziativa Zaino Solidale, scegliendo come punti di raccolta cartolerie della città : Cartolibreria Collalti, la Cartolibreria Fiorini e la Cartolibreria Brav Servizi.

Qui, chiunque vorrà, potrà lasciare un piccolo contributo o ricevere informazioni per richieste di ausilio.

L’obiettivo – conclude- di tale raccolta mira ad eliminare le differenze socio-economiche tra i più piccoli e non solo, anche a rinnovare la vicinanza a numerose famiglie che con enormi sacrifici stanno resistendo alla situazione in itinere.”

comunicato stampa