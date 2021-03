Ferentino, Angelisanti (GN): “Da Sara Battisti morale politica inadeguata”

È successo il giorno successivo alla Festa della Donna, il Consigliere Regionale Dem Sara Battisti cita le Foibe sotto il suo post che incetiva alla gratuità degli assorbenti femminili , in una situazione complessa in cui versa la Regione e la sua Provincia si pensa a queste “battagliucce” da quattro soldi.

La suddetta non essendo adeguatamente preparata per rispondere ad un semplice cittaddino, chiedendo le tempistiche dei vaccini, l’esponente dem risponde esordendo con ” E allora le Foibe?” Questa riposta che di democratico ha ben poco dimostra la totale ignoranza e palesa l’intatto negazionismo che contraddistingue certi esponenti politici, andando anche a sminuire chi ha opinioni diverse sul tema citato e di chi difende eventi storici realmente accaduti, in maniera democratica e rispettosa.

Si sa che certi soggetti sono poco inclini a studiare gli eventi storici che hanno segnato il secolo scorso ma si mostrano altrettanto propensi a ricordarne determinati puntando le lancette non oltre il 1943.

Primi a propagnadare il rispetto delle regole per poi incorrere in grigliate Covid-free come accaduto nello scorso anno durante il periodo pandemico. Primi a parlare di rispetto e libertà, per poi mostrare il loro vero volto quando si sbatte loro in faccia la realtà dri fatti.

Sinceramente sono soddisfatta dell’imminente blocco della pagina social della ConsiglierA, un attacco così forte alla democrazia non può e non deve essere tollerato.

COMUNICATO STAMPA

