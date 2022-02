Ferentino – Angelisanti: “Dovere morale ricordare le vittime delle Foibe”

In programma per Domenica 13 Febbraio 2022 ore 11 in Piazza Matteotti (Monumento ai caduti) il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe promosso da Fratelli d’Italia, Lega e Destra Sociale di Ferentino.

Questo il commento congiunto degli esponenti:

“È un dovere morale oltre che civile ricordare i nostri compatrioti barbaramente uccisi e seviziati dai partigiani comunisti jugoslavi durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La loro sola “colpa” era quella di essere italiani.

Questa nostra commemorazione non vuole essere una iniziativa di partito ma punta a coinvolgere tutti i cittadini indistintamente, perché le tragedie derivanti dai regimi totalitari vanno condannate e ricordate; dinanzi al silenzio e al continuo negazionismo su determinate tematiche non possiamo far altro che unirci e ricordare una pagina per troppo tempo strappata dai libri e dai ricordi di tutti noi.

In onore delle vittime e nel ricordo degli esuli verrà deposta una corona di alloro con successivo momento di raccoglimento.

Ricordare per non dimenticare.”

Comunicato stampa a firma di Claudia Angelisanti