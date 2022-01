Ferentino, alla guida ubriachi: denunciati due 24enni

In Ferentino, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni, deferiva in stato di libertà, due 24enni, rispettivamente residenti ad Anagni e Ferentino, poiché resisi responsabile di “guida in stato di ebbrezza alcoolica”. Gli stessi, fermati e controllati alla guida dei propri veicoli, sottoposti ad accertamento alcolemico, risultavano avere un tasso superiore al valore consentito (rispettivamente 1,31 g/l e 1,05g/l). Nel medesimo contesto, inoltre, gli venivano ritirate le relative patenti di guida mentre, i veicoli, venivano posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati