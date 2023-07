Ferentino, al XIII e XVI Trofeo Città,cento tra ragazze e ragazzi della categoria Giovanissimi sabato scorso, 1 luglio 2023,

Oltre cento tra ragazze e ragazzi della categoria Giovanissimi sabato scorso, 1 luglio 2023, al XIII e XVI Trofeo Città di Ferentino, organizzato dalla Velosport Ferentino in località Fontana Olente, zona Via Casilina Sud a Ferentino. Ben 13 squadre iscritte alla fase regionale del Trofeo Coni per la specialità Team Relay.

La gara era riservata alla categoria Giovanissimi Maschili e Femminili e Gioco Ciclismo con queste due denominazioni: Gioco Ciclismo per Promozionali, G1, G2, G3 – 13° Trofeo Città di Ferentino – Short Track Baby 2° Trofeo D&D Infissi.



G4, G5, G6 “1° Trofeo D&D Infissi – 14° Trofeo Città di Ferentino – Finale Regionale Trofeo Coni”.

Una gara che ha dimostrato ancora una volta l’organizzazione impeccabile della Velosport Ferentino del presidente Walter Cardarilli, del suo staff, dei tanti volontari vicini al ciclismo e alla scuola di ciclismo “Elio e Roberto Mastrosanti”.

Presenti per un saluto istituzionale il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta e il vice sindaco, Andrea Pro.

A coordinare le gare e le premiazioni con la Giuria il vice presidente della FederCiclismo Lazio, Tony Vernile.

Un ringraziamento speciale è stato espresso al Comune di Ferentino, per il patrocinio, alla FederCiclismo e al Comitato Provinciale di Frosinone per la collaborazione, ma soprattutto all’imprenditore Silvano Di Maggio, proprietario degli spazi verdi utilizzati per la gara che da mesi ha messo a disposizione l’area anche per gli allenamenti dei Giovanissimi e della Scuola di Ciclismo Velosport Ferentino.



Durante le premiazioni lo stesso Di Maggio è stato premiato dal presidente Cardarilli con una targa ricordo.

Ad imporsi nella Fase Regionale Trofeo Coni “Team Relay” il team romano Tirreno Bike di Cerveteri, che ha conquistato il primo e secondo posto, accedendo così alla Fase Nazionale. Al terzo posto un’altra squadra romana, quella dei Castelli Romani.

Il quartetto che ha concluso al primo posto, conquistato l’accesso alla Fase Finale è composto da: Davide Luciani, Chiara Massai, Andrea Dato e Leonardo Giuntarelli. Nelle premiazioni spazio anche a tre team su tutti, il Village Bike, Paco Team e la Velosport Ferentino. Poi come ogni gara Giovanissimi, le varie categorie dai Promozionali ai G6 sono stati premiati da Tony Vernile e Walter Cardarilli. Una giornata davvero ben riuscita, che ha divertito i tanti giovani presenti, le loro famiglie e gli accompagnatori. “Siamo fieri del risultato raggiunto in questa gara – commenta Walter Cardarilli – Era un esperimento per noi, dopo il Trofeo Mastrosanti di due settimane fa e siamo riusciti a fare del nostro meglio. Senza il direttivo e lo staff della Velosport nulla sarebbe stato possibile. Siamo molto orgogliosi e crediamo di aver fatto del nostro meglio anche in questa stagione ciclistica. Ora continuiamo a lavorare con i nostri giovani in giro per l’Italia, a partire dai Campionati Italiani su Strada, dove avremo tre tesserati presenti, Gargiulo (Allievi), Cecconi e Saccucci (Esordienti) comunicato stampa