Ferentino, al via il cantiere per una nuova piazza in zona S. Agata

L’intervento prevede una riqualificazione complessiva dell’intera area

Continuano gli interventi programmati dall’amministrazione comunale per migliorare e abbellire la città di Ferentino. Stamattina, infatti, è partito un nuovo cantiere che interessa una zona molto importante e centrale come S. Agata.

Verrà realizzata una bellissima piazza e sarà riqualificata l’intera zona adiacente attraverso la realizzazione della pavimentazione e l’installazione di nuovo arredo urbano.

Con questi lavori, oltre alla disponibilità di un ulteriore spazio di aggregazione e di vivibilità all’aria aperta, si aumenteranno i livelli di sicurezza per i pedoni, con nuovi attraversamenti pedonali, e per il transito degli autoveicoli, favorendo nel contempo anche le attività commerciali presenti.

Verrà, infine, migliorata anche la qualità della pubblica illuminazione, con la sostituzione degli impianti presenti.

“Stiamo lavorando senza sosta per rendere sempre più bella e funzionale la città di Ferentino – ha dichiarato il sindaco Pompeo – il cantiere che è partito oggi rientra in questa ottica di programmazione. Sant’Agata è uno degli ingressi al centro storico cittadino, una zona trafficata e con molte attività commerciali. Ci sarà sicuramente qualche piccolo disagio legato alla presenza degli operai, per il quale chiedo scusa sin da adesso e che cercheremo di gestire attraverso la collaborazione di tutti, tendendo conto che l’obiettivo al quale tutti dobbiamo guardare è il miglioramento della città nella quale viviamo”.

