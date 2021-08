Ferentino, al via i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Parco delle Molazzete

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento, messa in sicurezza e valorizzazione del Parco delle Molazzete, una delle aree verdi più frequentate della città, punto di ritrovo e relax dei cittadini.Diversi gli interventi che interesseranno la zona, a cominciare dalle opere di sistemazione idraulica della zona, attraverso la realizzazione di nuovi fossi per le acque di scolo e la manutenzione di quelli esistenti. Si prosegue, poi, con interventi di miglioria dell’ingresso al Parco e della zona di accesso al parcheggio, dove saranno effettuati lavori di bitumazione dell’asfalto.Si procederà, inoltre, con l’installazione di nuova illuminazione, sempre nell’area di accesso e con la manutenzione e la valorizzazione delle aree verdi.Ma gli interventi in programma non finiscono qui: si procederà anche con il potenziamento di nuove attrezzature da gioco all’interno del Parco e con l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano: panchine, cestini portarifiuti, installazione di fioriere in acciaio.Insomma: una vera e propria ‘operazione restyling’ che consentirà al Parco delle Molazzete di essere ancora più sicuro, accogliente e ideale per bambini e famiglie che vogliono trascorrere qualche ora all’aria aperta. E non è tutto: il sindaco Pompeo annuncia che nelle prossime settimane sono in programma interventi anche per gli altri parchi e giardini della città.Questo il commento del primo cittadino: “Siamo orgogliosi di annunciare i nuovi lavori in corso all’interno di una delle aree verdi più frequentate e apprezzate di Ferentino. Grazie al lavoro dei nostri uffici, che non hanno conosciuto battute d’arresto né durante l’emergenza Covid né in questo mese di agosto, la nostra città è sempre al centro di nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Un impegno di squadra che premia e ci rende soddisfatti dell’impegno che non è mai venuto meno e che continuerà anche nelle prossime settimane con ulteriori lavori negli altri parchi e giardini della città”.

comunicato stampa