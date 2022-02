Ferentino, al via gli interventi di riqualificazione

L’Amministrazione comunale di Ferentino ha avviato in questi giorni interventi di manutenzione e riqualificazione dei parchi cittadini per garantire la sicurezza, la fruibilità e il decoro degli spazi verdi. In particolare, si sta procedendo con lavori di messa in sicurezza e/o sostituzione di alcuni pezzi di ricambi a giochi ed arredi urbani nelle seguenti aree: il parco giochi Ponte Grande, il parco di via Madonna degli Angeli, il parco in località Granillo, il parco in località Acqua Sulfurea, l’area verde in località Porciano, l’area giochi in località Vascello, il parco delle Molazzete, il parco in zona mercato e l’area verde in via Aielle Pastolica.

A giorni sarà aperto anche il cantiere relativo al parco Cameracanne nell’area verde abbandonata ubicata nella frazione della Cartiera – Stazione, che consiste nella realizzazione di un parco pubblico per garantire ai cittadini della zona di utilizzare al meglio l’area (nelle vicinanze insiste anche l’omonimo istituto scolastico) e fruire di uno spazio verde per le attività all’aperto e i momenti di condivisione e incontro per famiglie e anziani soprattutto.

L’obiettivo principale è quello di creare un’area gioco che sia da un lato sicura ed esclusiva per tutti i bambini e dall’altro accrescere il valore di un luogo verde con la realizzazione di zone per il tempo libero, rendendole fruibili e piacevoli ed un’area a parcheggio.

“Con questa serie di interventi – sottolinea il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo – intendiamo riqualificare e valorizzare tutti gli spazi verdi della nostra città, rendendola ancora più fruibile soprattutto in vista delle stagioni primaverile ed estiva, quando è più frequente lo svolgimento di attività all’aperto e i cittadini ne approfittano per frequentare parchi e giardini. Si tratta di interventi di miglioramento ma anche di implementazione di punti luce che rendano questi spazi ancora più sicuri e tranquilli per chi li frequenta e, in particolar modo, per i bambini. L’attenzione nei confronti della nostra città è massima e con questi lavori potremo garantire spazi esterni riqualificati, puliti e adatti a tutti”.

COMUNICATO STAMPA