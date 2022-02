Ferentino – Aggressione nei confronti di un giovane: in sei nei guai

In Ferentino, i militari della locale Stazione hanno notificato a sei persone, tutte residenti nello stesso comune e censurate per reati contro la persona, il provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati nello stesso comune di Ferentino, nella fascia oraria tra le 18.00 e le 06.00 e per la durata di 2 anni.Inoltre, ad uno dei sei, veniva altresì imposta anche la firma presso gli uffici della pubblica sicurezza. Il cosiddetto “Daspo Urbano” (D.Ac.Ur.) scaturisce da una vicenda risalente al 22 dicembre dello scorso anno quando i sei si resero responsabili di aggressione, per futili motivi, nei confronti di un giovane Ferentinese.

