Ferentino aderisce a ‘Ottobre rosa’, la campagna LILT contro i tumori al seno

Anche la città di Ferentino aderisce alla campagna di sensibilizzazione della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) che in questo mese lancia l’iniziativa ‘Ottobre rosa’, dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno.

Perché per combatterlo occorre unire le forze e investire su informazione e ricerca scientifica. Il tumore al seno è la tipologia più frequente nel sesso femminile e colpisce circa 1 donna su 8 nell’arco della vita. Se il tasso di sopravvivenza è dell’87% (in costante aumento), l’ottobre rosa serve a far riflettere sull’importanza della prevenzione, specie considerando che il 5-7% dei casi di tumore al seno è ereditario.

Dopo l’accensione del monumento della Vittoria Alata, illuminata di rosa, domani, 30 ottobre 2021, alle ore 16, è in programma un convegno sul tumore al seno, organizzato dalla Lilt con il patrocinio del Comune di Ferentino, che si terrà nella biblioteca comunale, all’interno di Palazzo Consolare, con il primario chirurgo e presidente Lilt della provincia di Frosinone, il dottor Norberto Venturi. Al termine del convegno si svolgerà una lezione di autopalpazione.

Per partecipare, oltre al green pass, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata negli orari di apertura della biblioteca comunale al numero 0775/246401 o con una mail all’indirizzo biblioteca@comune.ferentino.fr.it.

COMUNICATO STAMPA