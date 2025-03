Ferentino, A1: fuoriuscita GNL da un camion in transito, intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO)

I Vigili del Fuoco di Frosinone alle ore 18:20 di ieri sono intervenuti in autostrada A1, corsia sud, all’altezza del Comune di Ferentino per la perdita di Gas GNL da un camion in transito che ha subito un danno al serbatoio a seguito di foratura di uno

pneumatico. Sul posto la prima partenza 1A di Frosinone alla quale si è succeduta la partenza del distaccamento territoriale di Fiuggi. Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo ma per le operazioni di bonifica si è reso necessario l’intervento di personale del nucleo regionale NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico) intervenuto da Roma, che ha provveduto a mandare in torcia il prodotto in un terreno adiacente l’autostrada. Lunghe le operazioni che sono durate alcune ore. La situazione è rimasta sotto controllo e l’autostrada è rimasta aperta.

Sono intervenute 13 unità VVF e 6 mezzi (2 APS Auto Pompa Serbatotio, 2 CA Campagnole Pickup, 1 Rimorchio e 1 carro NBCR).

Presente la Polizia Autostradale per quanto di competenza.