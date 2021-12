Ferentino, 45enne del luogo in manette per furto in abitazione

In Ferentino, i militari del NORM della Compagnia di Anagni traevano in arresto per furto in abitazione, un 45enne del luogo già censito per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Nello specifico, l’uomo veniva sorpreso da una pattuglia mentre asportava dall’esterno di un’abitazione un discendente di rame delle acque piovane. Lo stesso, per compiere l’azione, si era tra l’altro completamente travisato ed aveva usato dei guanti ed una tronchese di 50 cm circa.Il tubo di rame recuperato, di 170 cm circa, è stato restituito all’avente diritto e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia a disposizione dell’A.G..

