FERENTINO – 45ENNE DEL LUOGO FINISCE IN CARCERE PER L’AGGRAVIO DI MISURA CAUTELARE

Nei giorni scorsi i Militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere in sostituzione della misura degli arresti domiciliari cui era già gravato un 45enne del posto già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi giudiziari. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Frosinone, si è reso necessario poiché l’uomo, da subito apparso insofferente ai provvedimenti cautelari emessi a suo carico, più volte aveva violato gli obblighi imposti. Il comportamento dell’uomo però non è sfuggito all’attenzione dei Carabinieri che puntualmente hanno documentato all’A.G. tutte le violazioni dell’uomo, compresa, non da ultimo, l’ennesima evasione per la quale rintracciato su pubblica via era stato addirittura arrestato, in flagranza di reato, dalla Gazzella del Nucleo Radiomobile di Anagni nel pomeriggio di domenica 12 ottobre u.s.. L’arrestato si trovava agli arresti domiciliari per aver aggredito, il 27 agosto u.s., una pattuglia dei Carabinieri provocando lesioni ai Militari intervenuti per sedare una lite. I militari, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, hanno prelevato l’uomo dalla sua abitazione e lo hanno condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di esecuzione di aggravio della misura cautelare. Al termine delle operazioni di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone per il prosieguo della misura inflittagli dall’Autorità Giudiziaria. Sempre massima l’attenzione sulle categorie di persone sottoposte a misure cautelari, di prevenzione e di sicurezza, a conferma della costante presenza dei Carabinieri sul territorio, per la tutela della sicurezza e a supporto della collettività. Foto archivio

Correlati