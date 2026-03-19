Ferentino – 37enne dai domiciliari al carcere dopo ripetute violazioni

Nella mattinata ieri, i Militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura restrittiva, disponendo la sostituzione della detenzione domiciliare con la custodia in carcere nei confronti di una donna di 37 anni del luogo, già nota alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare, a cui la donna era sottoposta presso la propria abitazione, ed alle quali l’arrestata aveva già manifestato fin da subito una certa insofferenza alla misura coercitiva inflittale. La 37enne stava attualmente espiando una pena definitiva pari a 1 anno e 9 giorni di reclusione, condanna scaturita da reati in materia di sostanze stupefacenti commessi nel territorio di Ferentino durante l’anno 2018. Al termine delle formalità di rito previste dalla legge, i militari dell’Arma hanno arrestato la donna e l’hanno tradotta presso la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.