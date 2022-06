Ferentino – 154 iscritti al “Trofeo Mastrosanti 2022”

E’ tutto pronto per l’edizione 2022 del Trofeo Mastrosanti, e con la conferenza stampa di ieri mattina (sabato) è scattato il conto alla rovescia per la gara, che si svolgerà nel pomeriggio di domani, domenica 19 giugno, nel territorio di Ferentino, grazie all’organizzazione della Velosport Ferentino e il patrocinio del Comune di Ferentino.

154 i corridori iscritti, che arrivano da diverse regione di tutta Italia. I primi 6 pettorali sono stati assegnati alla rappresentativa dell’Ukraine National Team, la formazione juniores dell’Ucraina, nata dalla collaborazione tra la FederCiclismo e la Federazione Ciclistica Ucraina dopo lo scoppio del conflitto bellico e la fuga di migliaia di giovani verso l’Italia.

Nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Ferentino, grazie alla collaborazione del direttore Roberto Ruffini e del suo staff, la famiglia Mastrosanti ha presentato l’edizione quasi del tutto rinnovata nella location e nel percorso del “Trofeo Mastrosanti 2022”. 115,500 i km da percorrere, con due percorsi da ripetere rispettivamente 6 e 9 volte e che consentirà a tanti spettatori di assistere alla gara, in totale sicurezza, nel territorio di Ferentino.

Alla conferenza stampa presenti la famiglia Mastrosanti con mamma Giuseppina, Pierangela (già presidente onorario della Velosport Ferentino) e Luigia, il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, il delegato allo sport, Nicola Dell’Olio, l’assessore Giuseppe Virgili, il consigliere comunale Paola Fiorini. Inoltre, il direttivo della Velosport Ferentino, la dirigenza de “La Ciociarissima” di Sora che da quest’anno collaborerà con la Velosport per la 1° Challenge della Ciociaria che partirà proprio dal Trofeo Mastrosanti, il vice presidente della FederCiclismo Lazio, Tony Vernile, il selezionatore regionale Juniores, Aldo Delle Cese, alcuni rappresentanti della giuria di corsa e diversi sponsor della manifestazione.



Sarà la quarta gara in meno di un mese per la Velosport, che ha organizzato già un “Trofeo Città di Ferentino” per le categorie: Esordienti, Allievi e Giovanissimi, richiamando un totale di oltre 500 atleti a Ferentino.

Il Trofeo Mastrosanti 2022 sarà la prima tappa della “1° Challenge della Ciociaria”, categoria Juniores, un nuovo circuito ciclistico creato in collaborazione con gli organizzatori de “La Ciociarissima”, gara ciclistica del sorano che si svolgerà quest’anno il 16 e 17 luglio e che sarà valida come 2° e 3° prova della “1° Challenge della Ciociaria”, la cui maglia ufficiale, realizzata da Leda Sport, è stata presentata proprio questa mattina, in conferenza stampa a Ferentino. Domenica (domani) 19 giugno alle ore 13:00 il ritrovo dei partecipanti presso il quartiere Ponte Grande e alle ore 14:30 la partenza del ”Trofeo Mastrosanti” edizione 2022, sul percorso di 115,500 km per la categoria Juniores che si concluderà sempre con l’arrivo nel quartiere Ponte Grande, proprio a due passi dal palazzetto dello sport.Il Trofeo Mastrosanti 2022 sarà la prima tappa della “1° Challenge della Ciociaria”, categoria Juniores, un nuovo circuito ciclistico creato in collaborazione con gli organizzatori de “La Ciociarissima”, gara ciclistica del sorano che si svolgerà quest’anno il 16 e 17 luglio e che sarà valida come 2° e 3° prova della “1° Challenge della Ciociaria”, la cui maglia ufficiale, realizzata da Leda Sport, è stata presentata proprio questa mattina, in conferenza stampa a Ferentino. LE VOCI DEI PROTAGONISTI

“Il Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti è ormai un appuntamento fisso della stagione sportiva di Ferentino. Un evento di grande portata che richiama in città tantissimi atleti,

rappresentando anche un esempio virtuoso della sinergia tra sport e valorizzazione del

territorio. Senza dimenticare il giusto tributo a due figure di sportivi appassionati come Elio e Roberto. Un ringraziamento agli amici di Velosport, sempre in prima linea quando si tratta di iniziative di spessore. Ancora una volta il Comune di Ferentino è particolarmente lieto di sostenere questa gara”.

Il Sindaco di Ferentino – Antonio Pompeo



“Con sentita partecipazione anche quest’anno abbiamo voluto patrocinare il Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti, due figure importanti della storia sportiva della città di Ferentino. Un ringraziamento anche agli organizzatori, in particolare al gruppo sportivo Velosport

Ferentino. Una gara sempre molto avvincente il Trofeo Mastrosanti, che porta in città gruppi sportivi e talenti di grande avvenire. Per questo motivo, unito all’altrettanto importante valore del ricordo di Elio e Roberto, l’amministrazione comunale è ben lieta di sostenere l’appuntamento sportivo”.

Il Consigliere delegato allo Sport – Nicola Dell’Olio



“Anche per il 2022 siamo pronti per un’altra grande giornata di ciclismo a Ferentino, con la complicità della famiglia Mastrosanti faremo il nostro meglio per ricordare Elio e Roberto in una giornata tutta dedicata a loro. Tutto cio’ dopo il successo organizzativo a meno di un mese di distanza di una giornata azzurra per esordienti ed allievi e della prova meeting regionale presso il parco Molazzete magnificamente riqualificato grazie al supporto della Amministrazione Comunale, parco nel quale la Velosport Ferentino ha stabilito la propria sede come “scuola di ciclismo. Un mese intenso per la Velosport ma devo riconoscere che tutta la cittadinanza si è resa collaborativa per la riuscita dei 3 eventi in particolar modo per il “Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti”, persone amate e rimaste nel cuore della popolazione di Ferentino. Non posso che ringraziare in primis l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Pompeo, il delegato allo sport Nicola Dell’Olio, sempre attenti e supportare ogni lodevole iniziativa per il bene del nostro paese. Un grazie particolare al Corpo della Polizia Municipale di Ferentino, al Comando dei Carabinieri di Ferentino, alla Polizia di Stato di Frosinone, alla F.C.I. Comitato Regionale e Provinciale, Aver Ferentino, Servizio video e foto di Paolo Peticca HD24 e Roberto Palombi (Magico Click), Avis Ferentino, Croce d’Oro per il servizio ambulanze per la loro fattiva collaborazione. Dulcis in fundo, una nota rilevante meritano tutti i collaboratori della Velosport che danno il meglio di se stessi ogni volta affinché la macchina organizzativa sia perfetta per la riuscita della manifestazione. Il Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti è un evento sportivo che da diverso tempo ciclicamente percorre le strade di Ferentino ma in questo ritorno periodico non si intravede la monotonia di uno stanco ripetersi”.

Walter Gualtiero Cardarilli – Presidente Velosport Ferentino

“Noi quattro donne della famiglia Mastrosanti, ogni anno scorgiamo nell’entusiasmo e nella competenza degli organizzatori, nel sostegno dell’Amministrazione comunale, nella collaborazione di amici e conoscenti, nella partecipazione di atleti e società sportive una passione che contagia, che incuriosisce, che trascina anche coloro che non li hanno conosciuti. Tutto ciò ovviamente ci inorgoglisce e ci fa riflettere sul perché i nostri Elio e Roberto, rispettivamente dopo anni, rimangano vivi nella nostra cittadina e nel mondo del ciclismo. Non vogliamo soffermarci sulle risposte relative al loro rapporto con noi come marito/padre e figlio/fratello e sui sentimenti e le emozioni che ci hanno regalato, ma bensì su quelle relative al loro essere atleti e sportivi. Senza voler peccare di presunzione ci piace ricordare con voi la loro sana passione per lo sport, il loro attaccamento ai principi di solidarietà e di cooperazione, di sviluppo armonico della persona, di agonismo rispettoso dell’altro che hanno animato la vita di entrambi. Il Trofeo quindi non è solo la gara che inizia e termina in un giorno ma è l’Evento ciclico per far rivivere Elio, Roberto e la loro visione del ciclismo che attraversa l’intero anno partendo dalla scelta della data, continuando con la minuziosa organizzazione fino ad arrivare alla giornata “dedicata” e terminando con un’analisi ragionata della stessa che diventa il preludio per il successivo Trofeo. Ringraziamo tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo, anche come spettatori, nel “Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti” e diamo il benvenuto alle società partecipanti e agli atleti ai quali auguriamo di vivere una giornata all’insegna di quei valori che rendono il ciclismo uno sport altamente formativo per la crescita di una persona equilibrata, consapevole dei propri limiti e pronta a superarli attivando quelle capacità di resistenza e di resilienza acquisite nella pratica sportiva quotidiana.

Giuseppina – Luigia – Sabrina – Pierangela Mastrosanti



ALBO D’ORO – “TROFEO MASTROSANTI”

Il “Trofeo Mastrosanti” rappresenta da oltre un trentennio un appuntamento imperdibile per il ciclismo giovanile italiano, un trofeo che ha ospitato nel 1998 il campionato italiano juniores su strada con la vittoria di Anzà Santo e che nel suo albo d’oro vanta nomi del calibro dell’indimenticabile Michele Scarponi (1997), Roberto Petito (1988), Valerio Agnoli (2003), Francesco De Bonis (1999) e Danilo Di Luca (1993) solo per citarne alcuni. Il “Trofeo Mastrosanti” rappresenta da oltre un trentennio un appuntamento imperdibile per il ciclismo giovanile italiano, un trofeo che ha ospitato nel 1998 il campionato italiano juniores su strada con la vittoria di Anzà Santo e che nel suo albo d’oro vanta nomi del calibro dell’indimenticabile Michele Scarponi (1997), Roberto Petito (1988), Valerio Agnoli (2003), Francesco De Bonis (1999) e Danilo Di Luca (1993) solo per citarne alcuni. 1987 RICCHIUTI DONATO G.S. MOLISANO

1988 PETITO ROBERTO G.C. CIVITAVECCHIESE

1989 PICOZZA FABRIZIO G.C. PRIVERNO

1990 SILVI ADRIANO G.S. HOTEL DANIEL’S-UMAT

1991 PELO SIMONE G.C. LABICO

1992 MARANGA SEBASTIANO G.S. MOBILI DI FEDERICO

1993 DI LUCA DANILO G.S. MOBILI DI FEDERICO

1994 DI PANFILO PIETRO G.S. MOBILI DI FEDERICO

1995 TARTAGLIA SAMUEL G.S. LARIANESE

1996 DI FORTUNATO DAVID POL. LABICO AUTOTR. COLAMARTINI

1997 SCARPONI MICHELE G.S. PIERALISI

1998 ANZA’ SANTO V.C. SEANO (Campione Italiano)

1999 DE BONIS FRANCESCO G.S. ISOLA LIRI – GIOIELLI RINALDI

2000 FAZIO DOMENICO U.S. SOVICO

2001 MIRENDA GIANLUCA G.S. GIUSTI PER L’EDILIZIA

2002 D’ANGELO MARCO A.S. MENGONI – U.S.A.

2003 AGNOLI VALERIO G.S. BORGONUOVO – MILIOR FIUGGI

2004 MENZOTTI MICHELE A.S. MENGONI – U.S.A.

2006 CIPOLLA FRANCESCO S.P. ENERGYM

2011 ROSSI GABRIELE GUAZZOLINI CORATTI – FASSA BORTOLO

2012 ROTONDI MATTEO CYCLING TEAM CORATTI

2013 DI GUGLIELMO FABIO G.S. GUARENNA 2000

2014 ROSATI FEDERICO A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO

2015 ACAMPORA LUIGI PROGETTO CICLISMO SORRENTINO

2016 LEONI LORENZO A.S.D. VELOSPORT FERENTINO

2017 SCHIAVONI LEONARDO A.S.D. CICLI FATATO ROMA

2018 GERMANI LORENZO A.S.D. VELOSPORT FERENTINO

2019 AIELLI SIMONE CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM

2020 SCAPPINI SAMUELE TEAM FORTE BRACCIO

2021 SANTARPIA GIULIANO Cps PROFESSIONAL TEAM (ha militato nella Velosport Ferentino catg. Allievi).

COMUNICATO STAMPA