Ferentino – ‘𝐃𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚, 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨’

Un interessante iniziativa in cui ripercorso il lungo viaggio di amministratore del Sindaco di Ferentino Antonio Pompeo, che per l’ occasione ha raccolto ย vecchi e nuovi amici. Lo accompagneranno, infatti, ย il ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐ ๐ข๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐ž Dario Nardella ย e il ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐”๐ฉ๐ข ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐š ๐๐ข ๐‘๐š๐ฏ๐ž๐ง๐ง๐š Michele de Pascale L’ appuntamento รจ fissato ๐’๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž alle ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ presso le ๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ž di ย ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐จ, ๐ ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ, in caso di maltempo l’ evento sarร spostato presso il Palazzetto dello Sport di Ferentino.

