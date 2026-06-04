Femminile Plurale 2, festa all’IC Ferentino 1 per la consegna degli attestati

Ed intanto i primi allievi pensano già agli esami .CELI FEMMINILE PLURALE 2…LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI ALL’IC FERENTINO 1.Grande l’entusiasmo tra i genitori degli alunni stranieri, per il tanto atteso traguardo. È stata una mattinata molto significativa, quella vissuta oggi dalle mamme ed i papà degli alunni stranieri, frequentanti l’I.C. Ferentino 1, che hanno potuto ritirare il diploma della seconda edizione del corso di Italiano L2, direttamente dalle mani del Dirigente Scolastico, Prof. Raffaele Prodomo. Un percorso di strategica rilevanza, volto a favorire e migliorare l’integrazione, nella comunità locale e più in generale nel nostro Paese, di intere famiglie, considerando la competenza linguistica come il fattore principale. Un vero e proprio laboratorio interculturale, fatto di scambio, condivisione, aiuto ed arricchimento reciproco, che ha contribuito anche ad abbattere l’iniziale diffidenza tra culture apparentemente distanti tra loro, eppure accomunate dagli stessi sogni e desideri per sé e per i propri figli. “Tutti voi siete una risorsa preziosa per il nostro Paese – ha esordito il Preside – e dobbiamo lavorare affinché si arrivi ad una società che sia realmente accogliente, inclusiva e solidale, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse culture e tradizioni, di cui la lingua è forse la massima espressione”. “Troverete sempre nella Scuola – ha aggiunto, prima di passare alla consegna degli attestati – un faro, un punto di riferimento ed orientamento, per iniziare a dialogare serenamente con le istituzioni del territorio, dimostrando così la vostra volontà nell’integrarvi all’interno del tessuto sociale”. E se le new entry – di questa seconda edizione – iniziano a toccare con mano i molteplici aspetti positivi che la proficua frequenza di un Corso di Alfabetizzazione alla Lingua e alla Cultura Italiana abbiano da offrire, i “veterani” stanno già pensando al conseguimento della certificazione ufficiale CELI (a tal fine l’IC Ferentino 1 si è accreditato come Centro di Esami, per il conseguimento dei titoli linguistici necessari all’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata, il riconoscimento dello status di richiedente asilo/rifugiato politico e, laddove i tempi siano ormai maturi, l’ottenimento della cittadinanza italiana), in collaborazione con Cedis Roma ed il CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia. Appuntamento, dunque, alla prossima edizione 2026/2027! Ferentino, 03/06/2026 A cura di Dott.ssa Giovanna Caridei