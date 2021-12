Femminile C5 – Lazio ingiocabile, Vis Sora al tappeto

LAZIO C5 – VIS SORA 7-1

(Picano)

Orario particolare, serata particolare e avversario molto particolare, una Lazio C5 che gioca un altro campionato rispetto a tutte le avversarie del girone, contro cui giocando c’è comunque molto da apprendere e da portarsi dietro per il resto delle gare.Primo tempo chiuso sul 5-0 e gara ovviamente indirizzatissima, ma ripresa che è servita comunque alla squadra sorana per sperimentare soluzioni per il futuro e le risposte sono state assolutamente positive. Nonostante un ritmo totalmente diverso, le bianconere hanno comunque provato a dire la loro sui fondamentali su cui ci si sta concentrando durante la settimana e nonostante un risultato finale che sarà di 7-1 e le numerose assenze, certamente ci sarà da imparare da una serata del genere. Da segnalare il primo gol stagionale di Emanuela Picano.

Lazio C5: Neroni, Siclari, Barca, Fernandez Delavega, Marchese, Marcon Bruna, De Mello Neckel, Farinelli, Catapano, Pinheiro, D’Angelo. A disp: Grieco, Mascia, Testoni, Parasassi, Pantano, Fusco, Di Marco.

Vis Sora 07: Ungurean, Vecchio, Cocchi, Picano, Cicchini S., Santopietro, Carnevale, D’Alessandro, Marini, Fraioli, Valente. A disp: Chech.

COMUNICATO STAMPA