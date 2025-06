Fedez, Gasparri e lo spinello in diretta: tra provocazione mediatica e vuoti della politica

Un accendino, una bustina d’erba, un senatore della Repubblica e una diretta podcast. Potrebbe sembrare la trama di un’opera satirica sullo stato della politica italiana, invece è accaduto davvero. Durante un episodio del Pulp Podcast, Fedez ha acceso un dibattito — e uno spinello — davanti a Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, mettendo in scena un confronto tanto mediatico quanto emblematico sul tema della legalizzazione delle droghe.

Il cantante, già noto per la sua abilità nel fondere comunicazione politica e intrattenimento, ha mostrato davanti alle telecamere una scatolina di marijuana (“californiana, totalmente illegale, la compro da uno spacciatore”) e l’ha fatta annusare al senatore. Una provocazione costruita ad arte, il cui obiettivo era chiaro: spingere l’interlocutore istituzionale in un angolo, forzando la reazione e portando alla ribalta un tema divisivo, ma da troppo tempo congelato nei palazzi della politica.

Gasparri, da parte sua, ha mantenuto una posizione prevedibile, trincerandosi dietro un approccio repressivo: “La droga fa male, tutte le droghe fanno male”, ha ripetuto, consegnando a Fedez un dossier della comunità Incontro. Una risposta che ha il sapore di una retorica ferma agli anni ’90, incapace di confrontarsi con la complessità del presente e con un’opinione pubblica — soprattutto giovanile — che chiede una revisione critica delle politiche proibizioniste.

La scena dello spinello non è soltanto un gesto di rottura: è una cartina al tornasole dello scollamento tra la comunicazione politica tradizionale e la narrazione post-televisiva di cui Fedez è maestro. Lì dove la politica arranca tra burocrazia e frasi di circostanza, il cantante crea eventi, rompe il quadro e costringe il potere a reagire in un terreno nuovo — quello dell’infotainment digitale, in cui le regole del dibattito sono cambiate.

Nel corso dell’episodio, durato quasi due ore, Gasparri si è trovato a rispondere su temi ben più vasti: dai debiti storici di Forza Italia (99 milioni di euro, garantiti dalla famiglia Berlusconi), fino alla Commissione parlamentare sul caso Orlandi, che ha definito con un misto di perplessità e rassegnazione: “Si crea aspettativa e si genera frustrazione”. Un’ulteriore dimostrazione della distanza tra istituzioni e cittadini, tra la necessità di verità e l’apparente disillusione di chi dovrebbe cercarla.

La politica appare qui come una macchina impantanata, incapace di guardare avanti, di rispondere ai bisogni reali con strumenti nuovi. Persino di fronte alla proposta di una commissione per fare luce sulla morte di Pier Paolo Pasolini, l’inerzia sembra vincere su ogni spinta d’indagine: “Non serve a niente”, avrebbe detto il presidente del Senato La Russa secondo il racconto di Gasparri, in una sala in cui “nessuno ha proferito verbo”.

Il problema, però, è che a parlare sono i cittadini. E che, piaccia o meno, oggi il microfono spesso lo tiene chi come Fedez riesce a intercettare e incanalare quella voce. Il punto non è la provocazione dello spinello, né lo sdegno di circostanza. Il punto è che, ancora una volta, a mancare è una classe dirigente capace di articolare una visione coerente e pragmatica sul futuro — dalla gestione del patrimonio di un partito, alla lotta alla droga, fino alla memoria collettiva di episodi tragici.

Fedez ha fatto spettacolo, certo. Ma nel deserto di un dibattito pubblico privo di coraggio, forse è proprio nello spettacolo che oggi si nasconde la politica più autentica.

