Federica Maura: «Tifo per mio figlio, non contro Ceccano. Lo sport resta fuori dalla politica»

Ceccano – Una nota ufficiale per chiarire quanto accaduto ieri allo stadio di Ripi. La consigliera comunale di Ceccano, Federica Maura, è intervenuta per rispondere alle polemiche nate sui social e in ambito politico riguardo la sua presenza alla partita tra la squadra locale e lo Sterparo, formazione in cui gioca suo figlio.

«Sì, ero allo stadio, come madre prima ancora che come consigliera, per assistere a mio figlio», ha scritto Maura nella nota. «Ho esultato ai gol, come farebbe ogni genitore. Questo non significa tifare contro la mia città. Lo Sterparo è infatti una frazione di Ceccano: era più un ‘dentro casa’ che un ‘contro’».

La consigliera ha poi sottolineato il valore dello sport nella sua vita, da atleta, madre e il rispetto verso tutti i giocatori, indipendentemente dalla maglia indossata. «Resto sinceramente colpita dalle ricostruzioni non veritiere, trasformate in un comunicato politico», ha aggiunto, riferendosi a un movimento giovanile di partito che aveva commentato la vicenda.

Un passaggio è dedicato anche agli ultras del Ceccano: «Ieri, come sempre, hanno tifato con passione, identità e appartenenza. Meritano rispetto, non etichette».

Maura ha chiuso la nota ribadendo il diritto di vivere lo sport come passione e condivisione, separato dalla politica: «Trasformare una partita in polemica politica dice più di chi lo fa che di chi era sugli spalti. Lo sport resta una cosa seria e fuori dalla politica».

Infine, la consigliera si è riservata di valutare eventuali azioni legali contro chi diffama o strumentalizza i fatti riguardanti la sua persona