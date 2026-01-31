Febbraio mese delle iniziative sociali a Ferentino

Si parte Lunedi 2 con la presentazione del nuovo indirizzo scolastico presso l’IIs Filetico, della Logistica e Trasporti, un percorso di 4 anni con Diploma di Maturita’ + 2 anni di specializzazione, novita’ assoluta.

Un’intuizione, alla luce degli importanti investimenti logistici nella nostra zona industriale, della Direzione scolastica del Filetico con a capo la Prof Sara Colatosti, che ha saputo mettere insieme una rete di sostegno alla nuova filiera tecnologico professionale, formata oltre che dall’IIS Filetico, dall’ITS Academy Logistica 4.0, Digizen srl – spin off “La Sapienza”, le aziende Klopman International, La Marra Logistics, Spedifast. Arken, Isopan Gruppo Manni, Gruppo Cialone e l’aps di Terzo Settore Idee dal Futuro.

Durante il percorso scolastico, saranno previsti diversi stage di lavoro, tali da formare sul campo i ragazzi, e particolare attenzione sara’ data all’inserimento lavorativo di quelli con disabilita’, per offrire maggiori opportunita’ e valorizzare le loro capacita’. La nostra Citta’ sta puntando in modo deciso a sostenere le politiche d’inclusione, non solo durante il percorso scolastico, ma anche nella vita di tutti giorni, ogni individuo ha il diritto di occupare uno spazio ben preciso nella comunita’ in cui vive. Appuntamento alle ore 11:30 presso la Sala di Rappresentanza dell’IIs Filetico per la conferenza stampa, dei rappresentanti della “rete” presente ed i saluti istituzionali di Preside, Sindaco, Frosinone Formazione, Its Accademy e Provincia di Frosinone..

**Mercoledi 4 dalle ore 09:00 “Ferentino Citta’ ad Impatto Positivo” , unitamente alla P.m.g. Italia spa, societa’ di benefit, con la collaborazione dell’IIs Filetico e dell’Aps Idee dal Futuro ed il patrocinio del Comune di Ferentino, si terra’ una sessione formativa su inclusione e ambiente con tutti i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa, sara’ l’inizio di un percorso formativo che terminera’ a Maggio con la consegna di 11 Borse di Studio da 500 Euro. Ospiti d’eccezione, “Gli Insuperabili”. Alle 12:30 invece in Piazza Collegio Martino Filetico si terra’ la cerimonia per la donazione alla Citta’ di Ferentino di un defibrillatore ed un pulmino attrezzato con pedana automatizzata per il trasporto di persone con disabilita’. Tutto cio’ e’ stato possibile grazie al sostegno economico degli imprenditori del territorio, un gesto concreto, guidato da sentimenti di fratellanza, empatia e responsabilita’ reciproca, sara’ l’occasione per ringraziarli personalmente. Il pulmino sara’ a disposizione di tutte le realta’ sociali del territorio comunale, e’ in fase di studio in questi giorni, l’istituzione del servizio di “trasporto sociale volontario”.

**Entro la fine del mese, al 1° Consiglio comunale utile dovrebbe approdare la proposta del sottoscritto, gia’ depositata agli atti nel mese di Novembre u.s., per l’istituzione del Garante Comunale per le persone con disabilita’, una figura che avra’ il compito principale di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita’, e di raccordo con la Giunta ed il Consiglio comunale.

Continua un percorso di crescita della nostra comunita’, un lavoro sul sociale “strutturato”, di squadra con tutti gli attori del territorio, che stanno determinando un cambio di passo senza precedenti, dove la nostra Citta’ si pone in questo ambito, come esempio per tutta la provincia, e’ nostro dovere morale e civile non lasciare mai nessuno indietro e mai lo faremo”

Maurizio Berretta Consigliere Comunale Ferentino