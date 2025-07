FdI “Valle di Comino”: congratulazioni alla dott.ssa Aurora Aprile, nuova Commissaria della XIV Comunità Montana

L’intero Direttivo del Circolo Intercomunale di Fratelli d’Italia “Valle di Comino” esprime le più sentite congratulazioni alla dott.ssa Aurora Aprile per la nomina a Commissario della XIV Comunità Montana “Valle di Comino”.

Una nomina che rappresenta, secondo il Direttivo del circolo territoriale, un riconoscimento alla professionalità, alla competenza e all’impegno costante dimostrati dalla dott.ssa Aprile nei confronti del territorio e delle sue istituzioni.

«Siamo certi – dichiara il Presidente del Circolo Intercomunale, Sergio Iannetta – che la dott.ssa Aprile saprà guidare con equilibrio e determinazione un ente così strategico per lo sviluppo della Valle di Comino, promuovendo iniziative concrete a sostegno delle comunità locali, dell’ambiente e delle economie rurali».

Il Circolo “Valle di Comino” ribadisce, inoltre, la propria vicinanza istituzionale e politica al nuovo Commissario, garantendo collaborazione e sostegno per affrontare insieme le sfide del territorio.

La XIV Comunità Montana rappresenta un ente sovracomunale di riferimento per numerosi comuni del comprensorio, e la guida affidata alla dott.ssa Aprile si inserisce in un momento cruciale per il rilancio e la valorizzazione dell’intera area montana.