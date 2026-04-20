FdI sotto pressione a Isola del Liri: Tomaselli scrive alla Meloni e accende lo scontro interno

ISOLA DEL LIRI – Una lettera dai toni netti, che scuote gli equilibri interni della destra locale e riapre il dibattito sul rapporto tra vertici nazionali e territori. Protagonista è Mauro Tomaselli, ex consigliere comunale ed esponente storico della destra isolana, che ha indirizzato un messaggio diretto ad Arianna Meloni, sollevando critiche politiche e organizzative che vanno oltre il contesto cittadino. Nel testo, Tomaselli parte da una riflessione più ampia: «Tutti i partiti che hanno superato il 30% dei consensi sono poi scesi vertiginosamente». Un’analisi che punta il dito contro una gestione ritenuta troppo distante dai territori e dai bisogni concreti dei cittadini. Secondo l’ex amministratore, il consenso «non è un assegno in bianco» e ignorare le istanze locali rischia di produrre una frattura irreversibile con l’elettorato.

Il passaggio più duro riguarda però la richiesta di maggiore attenzione da parte dei vertici di partito. Tomaselli invoca un “controllo serio e responsabile”, chiarendo che non si tratta di commissariare i territori, ma di intervenire quando emergono situazioni che minano la credibilità politica complessiva.

Nel mirino finisce il caso di Ceccano, definito «emblematico e preoccupante», per il quale – sostiene – non ci sarebbe stata «alcuna presa di distanza chiara». Un silenzio che, secondo Tomaselli, pesa quanto le azioni e alimenta il malcontento tra gli elettori, come dimostrerebbero i commenti sempre più critici sui social.

La lettera si chiude con un richiamo alla responsabilità politica: chi aspira a governare nel lungo periodo deve dimostrare «coerenza, ascolto e capacità di intervenire», anche quando ciò comporta scelte difficili.Un intervento che assume un peso ancora maggiore alla luce della vicenda personale di Tomaselli, espulso da Fratelli d’Italia proprio per aver espresso critiche interne, in particolare sulla gestione dei Consorzi di bonifica. Ora resta da capire se e come arriverà una risposta dai vertici del partito. Ma una cosa è certa: il malessere dentro la destra locale, almeno a Isola del Liri, non è più sottotraccia.