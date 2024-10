FdI incassa l’ingresso della consigliera Patrizia Viglianti: soddisfatti Ruspandini e Savo

Il partito di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone continua a crescere e a incassare consensi e adesioni da parte dei rappresentanti del territorio.

La grande famiglia di Giorgia Meloni da oggi può contare, infatti, sul contributo di un’altra amministratrice di lungo corso e comprovata esperienza politico-amministrativa: Patrizia Viglianti.

Già assessore ai Servizi Sociali del Comune di Veroli per sette anni e attualmente consigliere comunale di opposizione, la Viglianti sceglie il partito di FdI con una precisa motivazione: raccogliere una sfida entusiasmante, guidata da idee e valori pienamente condivisi, che intende affermare con determinazione, competenza e cuore.

L’ingresso della consigliera nel partito è stato motivo di entusiasmo sia per il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini, sia per la consigliera regionale e presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo.

“Accogliere la consigliera e amica Patrizia Viglianti nel nostro partito – queste le parole del presidente provinciale Massimo Ruspandini – conferma che la strada intrapresa da Fratelli d’Italia e dalla leader Giorgia Meloni non solo è quella giusta ma è l’unica percorribile per un Paese e per una provincia, come quella di Frosinone, che vuole avere un’adeguata e solida rappresentanza, far sentire sempre di più la propria voce e contare su contributi validi e persone spendibili che hanno a cuore l’interesse del territorio. Benvenuta Patrizia: so che saprai fornire un prezioso sostegno al nostro partito, interpretando quell’idea di amministrazione e di società che contraddistingue la linea di Giorgia e di Fratelli d’Italia”.

Particolarmente soddisfatta la consigliera regionale e presidente della Commissione regionale sanità, Alessia Savo, che ha avuto parte attiva nell’adesione della consigliera verolana.

“Patrizia non è soltanto un’amministratrice responsabile, tenace e volitiva – afferma la Savo -: è prima di tutto una donna di principi e valori, che ha sempre creduto in una sana ma altrettanto rigorosa gestione della cosa pubblica, dimostrando, negli anni del suo assessorato ai Servizi sociali, sensibilità, attenzione e impegno soprattutto nei confronti delle fasce sociali più deboli, senza risparmiare energia e dedizione al suo ruolo di amministratrice. Sono poi particolarmente entusiasta che il nostro partito, guidato dalla leadership indiscussa della presidente Meloni, si arricchisca di persone, e donne, che scelgono di fare politica avendo come stella polare quella dell’interesse per il territorio in cui vivono, per le persone che quotidianamente chiedono sostegno e confidano nell’azione della politica e delle istituzioni. Sono certa che Patrizia saprà essere parte attiva di un’altra nuova stagione di crescita e identità politica della nostra provincia”.

Da parte sua, la consigliera Patrizia Viglianti non ha nascosto emozione ed entusiasmo per questa scelta: “Ho sempre lavorato per mettere i cittadini al centro delle mie azioni, affrontando sfide complesse con il coraggio, l’umiltà e con l’orgoglio di chi vuole fare la differenza. Oggi, fortificata dall’esperienza acquisita, intraprendo un nuovo cammino che mi vede al fianco della consigliera regionale Alessia Savo, del presidente provinciale Massimo Ruspandini e di tutto il partito, che ringrazio sin d’ora per l’opportunità, la fiducia e la stima. L’adesione a Fratelli d’Italia nasce da un forte legame con il territorio e dalla volontà di contribuire a una visione politica più ampia e dinamica: ho scelto questo partito per l’energia e la concretezza dei suoi rappresentanti: il nostro territorio ha bisogno di un’attenzione costante, di una politica che non solo prometta ma realizzi, portando risultati tangibili nella vita delle persone”.

Patrizia Viglianti si dice pronta a mettere a disposizione la sua esperienza per rafforzare il dialogo con gli amministratori locali e portare avanti iniziative concrete. Tra le sue priorità, ci sono la valorizzazione delle realtà territoriali, il sostegno alle famiglie e la promozione di politiche sociali che guardino al futuro con prospettive innovative.

“Credo che il futuro della nostra provincia – conclude la Viglianti – passi attraverso una collaborazione forte e sincera tra le istituzioni e i cittadini. Sono pronta a lavorare con passione e concretezza, per dare voce alle esigenze del territorio e costruire insieme una comunità che non lasci indietro nessuno, a cominciare dai più fragili. Il mio impegno è massimo, così come la mia determinazione e l’energia che metterò al servizio del partito per fare della Ciociaria un esempio di eccellenza, un modello di amministrazione improntata al futuro e alla crescita sana e sostenibile”.

