FdI: Antonio Abbate nominato Vice-coordinatore regionale del Lazio

E’ giunta venerdì scorso a Palombara Sabina, all’interno della Festa dei Patrioti, tradizionale appuntamento estivo organizzato da Fratelli d’Italia, l’ufficializzazione di Antonio Abbate della nomina di Vice-coordinatore Regionale del Lazio.A sottoscriverla il Coordinatore On. Paolo Trancassini che tra le motivazioni ha evidenziato la necessità di cogliere un obiettivo specifico: favorire la crescita del partito nella Regione Lazio.Per tale investitura che mi onora non poco, esprimo la mia gratitudine a Giorgia Meloni, a Francesco Lollobrigida, a Paolo Trancassini e, non da ultimo, con fraterno afflato, a Massimo Ruspandini.Le mie idee, la mia storia politica, in piena continuità e condivisione delle posizioni di Fratelli d’Italia, saranno lo strumento che utilizzerò per non deludere le aspettative che in me sono state riposte.Territori che crescano, comunità che escano da una marginalità che non meritano, riscoperta dell’orgoglio di essere figli di una grande Nazione, questi gli obiettivi per invertite un destino politico che continua a mortificare le nostre coscienze.Condivisione di idee e progetti che provengano dalla vasta area politica che si oppone a chi oggi mal governa i destini nazionali e vedano nella coalizione di centrodestra l’unica ricetta per restituire speranze all’Italia, sono i binari entro i quali non rispamierò energie, consapevole di quanto debba continuare a brillare il faro della mai sopita tradizione politica della destra.Più in particolare nella nostra Regione, così come nella nostra provincia, la centralità di Fratelli d’Italia ed il suo potenziale vanno sostenuti, rappresentando essi quello straordianrio impianto valoriale che mai potrà essere oggetto di mediazione e che, mirabile esempio di strategia politica, accompagnano la quotidiana azione del Sen. Massimo Ruspandini.Che si parli di Europa, di sovranità nazionale, di alternativa concreta alla guida della nostra nazione, Fdi ha da tempo elaborato proposte e progetti che attendono solo di essere esaminati dal popolo con un libero voto.Un plauso, infine, alla coriacea comunità di FdI della provincia di Frosinone che, alimentata unicamente dai tradizionali valori di questo straordinario partito (sono recentissimi i sondaggi che assegnano un 18% a Giorgia Meloni), sta per dare un concreto contributo all’emancipazione sociale ed economica ad une delle più belle aree d’Italia.Non posso, infine, non ringraziare ancora Massimo Ruspandini per le bellissime parole che ha voluto riservarmi, un viatico straordinario al lavoro che mi accingo a compiere: “Raramente ho incontrato una persona motivata da principi e ideali come quelli che ispirano l’azione politica di Antonio Abbate. Sicuramente uno dei migliori politici di questa provincia. Un vero onore per me lottare al suo suo fianco.”

COMUNICATO STAMPA

