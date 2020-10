FCA di Piedimonte San Germano, Ciacciarelli (Lega): “Zingaretti non dorma, salvaguardare l’occupazione nel Lazio meridionale”

“Ancora cancelli chiusi e ricorso alla cassa integrazione. Si riaprirà soltanto il 12 ottobre. È questa la situazione nello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano. In questa fase bisogna tutelare i giovani ed i lavoratori dell’indotto Fiat di Cassino Plant. L’ ho ribadito tempo fa in consiglio regionale del Lazio e torno a dirlo anche oggi, perché il mio compito è quello di difendere il mio territorio e sollecitare la Giunta Regionale ad intraprendere misure tempestive e fattive. Chi è in maggioranza, infatti, ha il potere di invertire la rotta della crisi occupazionale del Lazio Meridionale. Un anno fa chiesi un tavolo con i vertici FCA per capire quale fosse il piano industriale per il Lazio, perché spendere risorse pubbliche senza avere certezze sullo sviluppo occupazionale nella nostra regione non mi sembra rispettoso verso i cittadini.Zingaretti deve incontrare i vertici dell’azienda, i sindacati, le aziende dell’indotto come la Tiberina, ma anche altre che si trovano nel nord della provincia. Eserciterò tutta la mia pressione su chi governa questa regione, e non per una questione politica ma di dignità nei confronti dei cittadini della provincia di Frosinone.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

Correlati