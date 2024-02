Fazzone nominato Segretario responsabile della conferenza dei segretari regionali. Il plauso di Gianluca Quadrini

Il presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha conferito al senatore Claudio Fazzone l’incarico di segretario responsabile della conferenza dei segretari. “Sono certo che con la sua competenza e dedizione riuscirà a svolgere al meglio il ruolo che il nostro presidente nazionale, Antonio Tajani, ha voluto fortemente conferirgli e a garantire un’ottima collaborazione tra le diverse realtà regionali del nostro partito.” Quanto afferma in una nota il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, che conferma la sua stima e la sua fiducia verso il Senatore Fazzone augurando un buon inizio lavoro – “Auguro al senatore ogni successo. È la figura giusta per continuare a portare avanti l’agenda del partito con competenza e determinazione. Insieme continueremo a lavorare per promuovere i valori e gli obiettivi di Forza Italia contribuendo così al successo e al bene dei nostri cittadini.”

