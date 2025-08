Fasti Verolani 2025: si chiude un’edizione da record tra arte, comunità e visione per il futuro

Chiusura dei Fasti Verolani 2025: poco prima dell’entrata in scena degli artisti per l’ultima serata del Festival, Palazzo Filonardi ha ospitato il saluto istituzionale ad organizzatori e amministratori. Tra i presenti, amministratori, autorità civili e militari oltre a coloro che, con risorse finanziarie e supporto attivo, hanno permesso anche quest’anno di portare a casa un successo in piena regola. È partito dalla meraviglia il Sindaco di Veroli, Germano Caperna per il suo saluto nella serata conclusiva. “I Fasti ci regalano un filo diretto con l’arte di meravigliarsi e proprio questa può essere la giusta base di partenza per un buon amministratore locale; la capacità di saper cogliere nuove sfumature guardando alla propria Città. Chiudiamo questa edizione del Festival con la proiezione alla prossima che sarà la 25°, guardando alle nuove opportunità come il coinvolgimento e la collaborazione con tutti gli attori istituzionali, dalla Regione, alla Direzione regionale Musei solo per citarne alcuni, quale elemento fondamentale per la crescita di un territorio” Il primo cittadino ha poi proseguito ringraziando la direzione artistica di Terzo Studio, tutta la struttura amministrativa, la squadra della Pro Loco, gli sponsor, la Polizia Locale, tutte le Forze dell’ordine che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza delle 5 serate insieme ai volontari della Protezione Civile, dell’ANC di Veroli e della Croce Rossa. Preziosa anche la partecipazione degli studenti e dei docenti dell’I.I.S. Sulpicio, che hanno prestato servizio in vari punti spettacolo e Ornella Ricca che ha generosamente condiviso le sue opere con la comunità 3 installazioni. Grande soddisfazione nelle parole del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi: “È stata un’edizione dai numeri importanti, numeri che però ci raccontano solo un pezzo di questa storia. I Fasti sono più di un semplice evento culturale, sono una vera e propria esperienza collettiva non solo della comunità verolana ma di tutta la Provincia e Regione; rappresentano un percorso che stiamo facendo come Comune puntando sulla cultura quale volano per un nuovo sviluppo economico e sociale. È quello che stiamo costruendo per Veroli e questo ci rende particolarmente orgoglio.” Tra gli intervenuti, l’Assessore regionale Giancarlo Righini che, nell’esprimere piena vicinanza al territorio, ha anche palesato la volontà personale e istituzionale nel sostenere la Candidatura a Capitale della Cultura 2028 delle Città fortificate. “Abbiamo dedicato risorse cospicue a questa Provincia attivando un percorso virtuoso e vi assicuro che i centri importanti come Veroli e quelli delle altre 4 Province che ruotano intorno a Roma saranno sempre più al centro dell’azione di governo della Regione. Spero di poter dare il mio contributo, per quanto di mia competenza, per far crescere una Città meravigliosa come questa”

