Fascina: ‘Sora promosso in Serie B, un traguardo straordinario per lo sport in provincia di Frosinone’

“Risultato straordinario per tutta la provincia di Frosinone – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – La Serie B interregionale rappresenta una importante vetrina. Questa promozione è momento di crescita per tutto lo sport in Provincia. Congratulazioni al presidente, alla dirigenza, ai giocatori, allo staff tecnico in particolar modo al Coach Francesco Calcabrina, col quale ho condiviso bellissime pagine di pallacanestro, ai tifosi e alla Città di Sora. Un progetto vincente portato avanti da persone con la palla a spicchi nel cuore”.