Fascina: “Auguro felice anno nuovo a tutti gli atleti del Lazio, alle Federazioni, agli operatori sanitari”

“In questo anno alquanto difficile è stato realizzato molto – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta del Comitato paralimpico Lazio e delegato Fipic Lazio – In occasione delle Paralimpiadi l’Italia è stata protagonista grazie al grande risultato dei nostri atleti e delle istituzioni dello sport paralimpico italiano. Senza dimenticare i prestigiosi risultati conseguiti dalle varie Federazioni, tra queste la storica qualificazione della Nazionale italiana pallacanestro in carrozzina ai mondiali di Dubai 2022 che ha svolto il ritiro pre Europeo a Cassino (FR).

Ancora tanta pianificazione e programmazione per far sì che il movimento paralimpico cresca sempre più sul territorio e possa alzare il livello di inclusione e aggregazione nel Lazio e non solo. Il Covid ha reso tutto più complicato ma la tenacia e la determinazione delle istituzioni che rappresentiamo hanno permesso che venisse garantita la gestione delle attività secondo i principi stabiliti. Auguro felice anno nuovo a tutti gli atleti del Lazio, 01 Società paralimpiche, agli operatori sanitari e ai tantissimi cittadini che ogni giorno dedicano tempo ed energie al sociale”.

Comunicato stampa – foto archivio