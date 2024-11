FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, MAURA (FdI): “Risultato straordinario. Sanità sempre più prossima ai cittadini”

“E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia del primato riconosciuto al Lazio dalla Fondazione

Gimbe per ciò che riguarda l’efficienza del Fascicolo Sanitario Elettronico. Un risultato che senza dubbio premia il lavoro portato avanti dalla Giunta Rocca in questi mesi, indirizzato a semplificare i servizi per i cittadini e a rendere la sanità sempre più a misura di paziente. E’ sotto gli occhi di tutti come la Regione stia puntando molto sugli investimenti tecnologici e sull’innovazione, per garantire prestazioni all’avanguardia, ma soprattutto un consistente snellimento delle pratiche burocratiche. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è

da questo punto di vista uno strumento fondamentale e il riconoscimento ottenuto è un’altra evidente dimostrazione di come, con il centrodestra al governo del Lazio, si sta realmente cambio passo in favore di una sanità più prossima ai bisogni delle persone”. Così in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura

