Farmacie, al via distribuzione inibitori PCSK9 per il colesterolo

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno per la continuità terapeutica e la vicinanza ai cittadini, rendendo più semplice l’accesso alle cure ai farmaci. A partire dal 1° aprile scorso, infatti, inibitori di PCSK9, efficaci nel ridurre i livelli di colesterolo LDL, sono erogati attraverso il “canale della distribuzione per conto”, consentendo ai pazienti di ritirare i medicinali direttamente presso le farmacie di comunità, beneficiando, così, di un servizio più comodo e capillare. Il passaggio dal canale ospedaliero a quello territoriale è il risultato di un percorso programmatorio avviato già nel 2025 attraverso il potenziamento della distribuzione per conto dei farmaci per la sclerosi multipla e degli ipolipemizzanti orali alternativi alle statine, che ha posto le basi per una gestione territoriale più efficiente, nella quale si inseriscono oggi anche gli anticorpi monoclonali ipolipemizzanti anti-PSCK9. L’obiettivo è garantire che l’innovazione biotecnologica raggiunga il paziente in modo capillare e uniforme, valorizzando un sistema logistico in grado di assicurare la massima tracciabilità e, al contempo, di non gravare sulle risorse delle strutture centrali. La misura riguarda, allo stato attuale, oltre 11.000 assistiti e si inserisce in un percorso già consolidato che nel 2025 ha coinvolto ulteriori 15.000 assisiti rappresentando un passo concreto verso il consolidamento della continuità assistenziale sul territorio. Con questo intervento, la Regione Lazio conferma il proprio impegno nella costruzione di un servizio sanitario sempre più efficiente e vicino ai cittadini. Foto archivio