Fare Verde Provincia di Frosinone: “Il Mare d’Inverno Minturno 2023. L’azione sull’arenile di Scuri”

Fare Verde Provincia di Frosinone è entrata in azione il 5.3.2023 per Il Mare d’Inverno Minturno 2023, sull’arenile di Scauri, ed ha scelto come punto d’incontro il bellissimo lido Aurora per la XXXII edizione de Il Mared’Inverno Minturno 2023. La manifestazione di Fare Verde ha registrato la presenza di tanti volontari provenienti dai gruppi locali della Ciociaria. I volontari dell’Ambiente arrivati da Fare Verde Serrone, Fare Verde Monte San Giovanni Campano , Fare Verde Veroli , Fare Verde Valle di Comino e Fare Verde Villa Latina hanno risposto all’appello del Dirigente Nazionale Dott. Marco Belli che ha organizzato l’evento. La Dirigente Nazionale di Fare Verde Dott. Manola Boccarossa che ha coordinato la presenza delle associazioni End Of Waste , Terra Nostra APS e di Free Monte oltre ad una parte dei volontari presenti sull’arenile. Presenti anche gli amici del gruppo locale Fare Verde Sperlonga . Evento caratterizzato dalla presenza attiva della Dott. Elisa Venturo Vicesindaco di Minturno che ha affiancato i volontari nella pulizia della spiaggia per tutta la mattina . Il Mare d’Inverno è la manifestazione nazionale di Fare Verde ETS, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dal Consiglio Nazionale dei Giovani, dal Comune di Minturno con l’uso del logo della Guardia Costiera, che tramite la pulizia di spiagge italiane serve per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno ed ha tra gli obiettivi quello di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli il più possibile. Chi partecipa a IL Mare d’Inverno di Fare Verde ETS si rende conto di vivere l’esperienza del perfetto connubio tra impegno civile e amore per la natura. Il modo più semplice per arricchire il proprio bagaglio culturale mentre si aiuta l’ambiente. L’esperienza che vivono i volontari dell’ambiente è qualcosa che li unisce, che limigliora e che li fa crescere. Permette a tutti di uscire dalla propria zona di confort scatenando il confronto immediato con il proprio spirito e il proprio corpo. Un momento di comunione con la Natura compreso anche dai più piccini che non si sono risparmiati nel partecipare insieme ai loro responsabili genitori. Esempio virtuoso di amore per l’ambiente offerto da tutti i volontari dell’Ambiente che i piccoli Natalia , David e Patrik Stefanescu hanno compreso mostrando entusiasmo e instancabile partecipazione. Il Dirigente Nazionale Dott. Marco Belli al termine della manifestazione ha ringraziato il Vicesindaco di Minturno Elisa Venturo per il suo impegno lasciando alcune copie della rinnovata Rivista di Fare Verde insieme ad alcuni gadget che sono stati particolarmente apprezzati dall’esponente dell’Amministrazione Comunale di Minturno Il Vicesindaco di Minturno Elisa Venturo con delega all’Ambiente ha ringraziato tutti i volontari di tutti i gruppi Fare Verde presenti invitandoli ad organizzare un nuovo evento a Minturno con il coinvolgimento del volontariato locale. Invito accolto con entusiasmo dai volontari di Fare Verde che hanno già dato la loro disponibilità alla partecipazione. Il 5.3.2023 è stata la XXXII edizione de Il Mare d’inverno Minturno2023 che in tanti a Scauri non potranno dimenticare.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone

