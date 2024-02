Fare Verde Provincia di Frosinone e Terra Nostra: Un Patto dei Sindaci per contrastare l’inquinamento dell’aria in Provincia di Frosinone

Qualità dell’aria – Il mese di Gennaio 2024 termina con il “botto” con i superamenti in ben 6 centraline su 8 che sono monitorate dall’Arpa Lazio in provincia di Frosinone nonostante i dati inattendibili (dichiarati a zero) della centralina di Cassino non disponibili da giorni.Il disastro ambientale è chiaro e inequivocabile, come non v’è chi non veda che le azioni a macchia di leopardo, sui diversi territori Comunali, per il contrasto all’inquinamento da Pm10 sono servite molto poco o addirittura a nulla ed infatti l’inquinamento in alcuni casi si è addirittura aggravato.Azioni tardive , come le ordinanze sindacali , il blocco parziale del traffico ed altre ( già ritenute tali dalla sentenza della Corte di Giustizia UE) vengono attuate a macchia di leopardo in nome di un’emergenza che dura da anni per l’inquinamento dell’aria da PM10. Inquinamento dell’aria che è pericoloso per la salute degli esseri umani tanto è vero che la Corte di Giustizia UE ha già condannato l’Italia nel 2020.Siccome il problema è di chi ce l’ha, non deve sembrare strano che Fare Verde e Terra Nostra presenteranno in tempi brevi a tutte le Amministrazioni Comunali il “Patto per i Sindaci” per la qualità dell’aria che consiste in azioni sinergiche sul territorio Provinciale. Azioni per il contrasto all’inquinamento dell’aria a breve termine, a medio termine e a lungo termine visto che il piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio non riesce a contenere i superamenti per il PM 10 in Ciociaria ed è quindi inefficace.E’ appena finito il mese di Gennaio del 2024 ed infatti il Comune di Ceccano in un solo mese ha già speso 23 sforamenti per il PM10 sui 35 ammessi dalle leggi Italiane in un anno; Frosinone ha già 20 sforamenti al 31 gennaio, Cassino è a quota 17 nonostante i dati inaffidabili per la centralina che non è disponibile da giorni, Alatri 12, Ferentino 9 e poi ci sono tutti i comuni che non hanno le centraline come ad esempio Monte San Giovanni Campano che è già stato indicato come il comune con l’aria più inquinata della provincia di Frosinone.

comunicato stampa